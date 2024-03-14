Затримано трьох осіб, один з них - громадянин самої Фінляндії.

На території Фінляндії затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі бронежилетів. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Зазначається, що їх підозрюють у відмиванні коштів під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. За інформацією НАБУ, серед затриманих є громадянин Фінляндії. На його нерухомість накладено арешт.

Зазначається, що серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. "Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості", - повідомляє НАБУ.

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В повідомленні сказано, що затримання відбулося завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.

"Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків", - наголошують в НАБУ.

Корупція у військових закупках

Як повідомляв УНІАН, це не перша історія, яка стосується закупівлі бронежилетів з порушеннями та махінаціями.

У березні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії, який організував постачання бронежилетів неналежної якості, у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн.

Неякісні бронежилети призначалися для однієї з військових частин Закарпатської області.

У БЕБ підкреслили, що, переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів.

Йому було оголошено підозру.

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