На території Фінляндії затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі бронежилетів. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.
Зазначається, що їх підозрюють у відмиванні коштів під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. За інформацією НАБУ, серед затриманих є громадянин Фінляндії. На його нерухомість накладено арешт.
Зазначається, що серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. "Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості", - повідомляє НАБУ.
В повідомленні сказано, що затримання відбулося завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.
"Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків", - наголошують в НАБУ.
Корупція у військових закупках
Як повідомляв УНІАН, це не перша історія, яка стосується закупівлі бронежилетів з порушеннями та махінаціями.
У березні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директору приватної компанії, який організував постачання бронежилетів неналежної якості, у заволодінні бюджетними коштами на загальну суму майже 6 млн грн.
Неякісні бронежилети призначалися для однієї з військових частин Закарпатської області.
У БЕБ підкреслили, що, переслідуючи корисливий мотив, директор товариства своїми діями нехтував безпекою життя і здоров’ям військовослужбовців та здійснив постачання військовій частині недоброякісних бронежилетів.
Йому було оголошено підозру.