Чоловік вклав тисячі доларів у ремонт, а після цього знайшлася ще одна претендентка на квартиру.

У Херсоні чоловік з Великобританії купив квартиру та вклав у неї багато грошей. Він хотів здавати житло в оренду, проте потрапив у квартирну аферу й не може користуватися нерухомістю.

Про це йдеться у новому сюжеті проекту "Гроші" на телеканалі 2+2.

Понад 10 років тому чоловік приїхав з Лондону до Києва та познайомився з дівчиною з Херсону. Вони закохалися та почали стосунки. Згодом чоловік та його обраниця купили у Херсоні занедбану квартиру та зробили у ній сучасний європейський ремонт. Житло вони планували здавати.

Взагалі-то подружжя мешкає у Лондоні. Чоловік успішно купує, ремонтує та здає нерухомість у Британії та кількох країнах Європи. Проте "однушка" у Херсоні так і не принесла подружжю прибутку.

Чоловік скаржиться, що він та його дружина витратили на ремонт квартири тисячі доларів, проте так і не змогли хоча б щось заробити.

Річ у тому, що квартиру вони купили у чоловіка, який успадкував її від пенсіонерки. Літня жінка померла, а цей чоловік заявив про свої права на власність, бо нібито жив із нею п'ять років. Проте дуже скоро після покупки квартири сусідка знизу почала казати, що житло належить їй. Скандальна жінка була співробітником мерії Херсону, там вона мала зв'язки. Жінка хотіла забрати собі квартиру, адже вона нібито доглядала за пенсіонеркою, яка раніше там мешкала.

На квартиру наклали арешт. Чоловік та його дружина вже довго не можуть домогтися правди.

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