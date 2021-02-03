Чоловік відзначився дивною поведінкою, яка лише підтверджувала його причетність до злочину.

У Дніпрі затримали чоловіка за підозрою у вбивстві власної матері.

Про це повідомляє Патрульна поліція області у Facebook.

"Сьогодні, близько 5-ї години ранку спецлінії 102 надійшло повідомлення про вбивство в Амур-Нижньодніпровському районі. Чоловік повідомив, що виявив у квартирі скривавлено тіло своєї матері", - йдеться у повідомленні.

На місці копи побачили мертвою 53-річну жінку з розбитим скривавленим обличчям. За словами її сина, він відпочивав, а коли прокинувся - побачив матір у такому стані.

Читайте такожНароджувала вдома: у Дніпрі матір підозрюють у продажі власного немовляти

"Втім, поліцейські помітили на взутті, одязі та руках чоловіка сліди крові, а у під'їзді - пасма волосся. На питання інспекторів щодо цього, чоловік відреагував емоційно, став лаятися та плутався у поясненнях. Оскільки така поведінка здалася патрульним підозрілою на заявника надягли кайданки та викликали слідчо-оперативну групу", - розповіли у поліції.

Примітно, що собака, який прибув на місце з кінологом, після огляду місця події прийшов до чоловіка. Його доставили до відділку поліції.

Інші кримінальні новини України

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН