Група дівчат влаштувала вечірку на одному з міських кладовищ Києва.
Одна з порушниць похвалилася гулянкою в Instagram, однак після розголосу акаунт видалила. В мережі стверджують, що так дівчата відсвяткували завершення навчального року.
Відео запису Stories з’явилось на сторінці ГО Автопатруль Майдан у Facebook.
Розпивали алкоголь учетверо за столиком біля могили. При цьому дівчата ввімкнули російську музику та розклали наїдки зі спиртним.
У перервах між цоканням чарками неповнолітні гучно співали.
«Коротше, ми бух*ємо», – констатувала дівчина, що знімала подруг на камеру.
У коментарях в соцмережі користувачі обурилися недоречною поведінкою дівчат у місці скорботи.
4 липня у мережі з’явилося відео з гулянки молоді на меморіалі героям Небесної Сотні у Львові. Дівчина, котра назвала себе блогером, поділилася кадрами вечірки в Instagram. Підлітки танцювали під російську музику і запалили феєрверки.
За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 "Осквернення пам’ятника" Кримінального кодексу України.
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