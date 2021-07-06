Розпивали алкоголь учетверо школярки за столиком біля могили.

Група дівчат влаштувала вечірку на одному з міських кладовищ Києва.

Одна з порушниць похвалилася гулянкою в Instagram, однак після розголосу акаунт видалила. В мережі стверджують, що так дівчата відсвяткували завершення навчального року.

Відео запису Stories з’явилось на сторінці ГО Автопатруль Майдан у Facebook.

Розпивали алкоголь учетверо за столиком біля могили. При цьому дівчата ввімкнули російську музику та розклали наїдки зі спиртним.

У перервах між цоканням чарками неповнолітні гучно співали.

«Коротше, ми бух*ємо», – констатувала дівчина, що знімала подруг на камеру.

У коментарях в соцмережі користувачі обурилися недоречною поведінкою дівчат у місці скорботи.

4 липня у мережі з’явилося відео з гулянки молоді на меморіалі героям Небесної Сотні у Львові. Дівчина, котра назвала себе блогером, поділилася кадрами вечірки в Instagram. Підлітки танцювали під російську музику і запалили феєрверки.

За даним фактом слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 297 "Осквернення пам’ятника" Кримінального кодексу України.

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Автор: Іван Бойко