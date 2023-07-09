Жителі Сімферополя поділилися враженнями від автомобільного "круїзу" по місцевих дорогах.

Жителі тимчасово окупованого Сімферополя (територія Криму) поділилися враженнями від автомобільного "круїзу" по місцевих дорогах - їх затопила вода.

Відповідний ролик опублікував телеграм-канал "ЧП Крым". У кадрі сімферопольці констатують, що не їдуть, а пливуть.

"Це просто... Це що взагалі за жах відбувається? Ми пливемо, ми не їдемо. Просто жесть", - прокоментувала автор відео.

Зазначимо, що сьогодні синоптики прогнозували на деяких територіях тимчасово окупованого Криму погану погоду - ймовірність опадів оцінювалася вище 80%. У Сімферополі, згідно з даними The Weather channel, станом на 15:31 відзначався дощ.

Сочі затопило через сильну зливу

Нагадаємо, в ніч на 9 липня через сильну зливу фіксувалися підтоплення в російському Сочі (Краснодарський край). Там на території мікрорайону Хоста водою знесло десяток машин.

Також велика вода "прийшла" на Кипарисову - там вона піднялася до першого рівня. Прогнозувалося, що в ніч на 10 липня ситуація може погіршитися у зв'язку можливим потоком нових злив.

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