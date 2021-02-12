Посадовець проігнорував законні вимоги поліцейських про зупинку. А під час втечі на авто здійснив наїзд на ногу правоохоронця, який їхав на велосипеді.

У Львові судитимуть працівника митниці, який скоїв наїзд на поліцейського під час спроби втечі на автомобілі.

Читайте такожЗарізала коханого за кермом: у Кривому Розі мертвий водій потрапив у ДТП (фото)Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що 2 вересня 2020 року заступник начальника одного з відділів Львівської митниці ДФС, рухаючись за кермом автомобіля марки Range Rover по вул. Дорошенка у Львові, проігнорував законні вимоги поліцейських про зупинку.

«Під час чергової спроби працівників поліції, які рухалися на велосипедах, заблокувати та зупинити автомобіль, працівник ДФС, задля уникнення відповідальності за скоєння адмінправопорушення, умисно різко вивернув кермо праворуч та розпочав рух, чим пошкодив велосипед і здійснив наїзд на ногу правоохоронця», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього потерпілому було спричинено легкі тілесні ушкодження.

5 січня 2021 року митнику було повідомлено про підозру, а 11 лютого обвинувальний акт щодо нього направлено до Галицького районного суду міста Львова. Він обвинувачується в умисному заподіянні поліцейському легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 ККУ).

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Автор: Світлана Макринська