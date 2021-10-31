Спостерігач вдарив водія, який зробив йому зауваження.

На Черкащині на виборчій дільниці в селі Деньги Золотоніського району стався конфлікт між членами дільничної комісії та спостерігачем від одного із кандидатів.

Як повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, спостерігач намагався зірвати пломбу зі скриньки для голосування на дому.

"Коли члени ДВК, котрі організовували голосування виборців за місцем перебування, повернулися у приміщення для голосування, спостерігач від кандидата Дмитра Кухарчука смикнув пломби на переносній скриньці для голосування. Він мотивував це тим, що має намір перевірити цілісність пломб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени дільничної комісії розцінили такі дії, як намір пошкодити пломби.

Читайте такожВибори в Харкові та двох регіонах: у ЦВК поділилися важливими відомостями"Водій, який возив членів комісії для організації голосування за місцем перебування, зробив зауваження з цього приводу спостерігачу та схопив його за лікоть. Після чого спостерігач завдав водію удар в обличчя. Водій поліцію не викликав та покинув приміщення для голосування. Поки інші спостерігачі складали акт про порушення (намір пошкодити пломбу), спостерігач від кандидата покинув виборчу дільницю", - розповіли в ОПОРІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 жовтня, в одномандатному виборчому окрузі №197 на Черкащині проходять проміжні вибори народного депутата. Вони проводяться у зв'язку з достроковим припиненням повноважень нардепа Олександра Скічка, якого призначили головою Черкаської ОДА.

Раніше вже стало відомо, що на Черкащині виявили "наглядачів", які слідкували за голосувальниками на довиборах. "Смотрящі" зі списками були помічені й у селі Деньги.

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Автор: Світлана Макринська