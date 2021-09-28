Організатора банди вже судили за викрадення машин, повідомили у поліції.

На Київщині викрито злочинне угруповання викрадачів елітних іномарок, організатором якого була "добре знана в кримінальних колах особа" – 31-річний житель села Білогородка.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, організатор раніше судимий за викрадення авто та збут наркотиків.

Поплічником зловмисника був 28-річний житель села Сарни – раніше судимий за розбій, викрадення авто та хуліганство.

За даними поліції також до цієї злочинної групи входили та двоє жителів Бучанського району, які спільно з 39-річним мешканцем Житомирщини викрадали автомобілі преміум-класу шляхом використання спеціальних засобів-сканерів, далі переганяли транспортні засоби у відстійники та перебивали номери.

В повідомленні сказано, що перед викраденнями автівок довго обирали об’єкт злочину, планували шляхи відходу, а також замовляли спеціальну апаратуру та виготовлення ключів під конкретні іномарки.

Читайте такожУ Києві двоє поліцейських викрали людину й вимагали в неї $10 тисяч"Все здійснювали з підсиленими методами конспірації та навіть спецобладнання передавали безконтактним методом", – додали в поліції.

В повідомленні зазначається, що на скоєння злочину зловмисники виїжджали на чорній іномарці "Hyundai Santa Fe", попередньо знімаючи номери, щоб їх не зафіксували камери відеоспостереження.

В поліції повідомили про причетність цієї злочинної групи до викрадення у березні 2021 року автівки "Toyota", яка належала мешканцю Білогородки.

Правоохоронці додали, що зловмисники у квітні у селі Софіївська Борщагівка викрали авто "Lexus". Обидва автомобілі були 2020 року випуску.

Працівники поліції встановили місце, де перебували викрадені автівки, та провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів, у результаті яких вилучили спеціальні засоби для викрадення автівок, велику кількість державних номерних знаків, посвідчення водіїв та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також банківські картки.

Правоохоронці за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від восьми до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі поліція також перевіряє причетність цих осіб до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та інших областей України.

Раніше стало відомо, що у Києві правоохоронці затримали болгарського наркобарона європейського масштабу – 55-річного Евеліна Банева-Брендо. Зловмисника розшукував Інтерпол.

Автори: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк