Після ДТП на Кіровоградщині водія вантажівки, яка зіткнулася з легковиком, побили, дізналися журналісти.

В Кіровоградській області в результаті зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули троє юних каратистів та їхній 46-річний тренер, який був за кермом легковика.

За попередніми даними, тренер віз вихованців зі спортивних змагань, йдеться у сюжеті ТСН.

Журналісти дізналися, що недалеко від авто зі спортсменами на машині їхав батько одного із загиблих. Після ДТП він витягнув водія вантажівки з кабіни та побив

Водій вантажівки розповів, що бачив легковик, коли той несподівано вилетів назустріч, але уникнути зіткнення не вдалося.

"З Кіровограда (після перейменування – Кропивницький – Ред.) вони їхали, вилізли на зустрічну смугу мою, а перед ними йшла машина ще своєю смугою. Я дочекався поки ця машина пройде, намагався від нього (водія – Ред.) піти на його смугу, але він в останній момент... влетів в мене", – поділився чоловік.

Раніше стало відомо, що у ніч на 1 жовтня на трасі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" біля села Новошевченкове Кропивницького району зіткнулися КІА Sportage та вантажівка Renault.

На місці аварії загинули люди, які їхали в КІА, – 46-річний водій та троє неповнолітніх пасажирів, віком 16, 14 та 12 років. Всі загиблі – жителі Кривого Рогу.

Автор: Екатерина Присяжнюк