На Львівщині поліцейські розслідують обставини травмування чоловіка, який випав з потяга.
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.
Близько 03:00 начальник потяга сполученням "Львів-Маріуполь" повідомив у поліцію, що під час руху у місті Золочів випав молодий чоловік.
23-річного мешканця Хмельницького з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували у реанімацію.
Читайте такожУ Харкові з-під землі вирвався вогняний стовп: що це може бути (відео)Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
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