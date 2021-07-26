Чоловік потрапив у реанімацію.

На Львівщині поліцейські розслідують обставини травмування чоловіка, який випав з потяга.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Львівської області.

Близько 03:00 начальник потяга сполученням "Львів-Маріуполь" повідомив у поліцію, що під час руху у місті Золочів випав молодий чоловік.

23-річного мешканця Хмельницького з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували у реанімацію.

Читайте такожУ Харкові з-під землі вирвався вогняний стовп: що це може бути (відео)Попередньо правоохоронці з’ясували, що чоловік у тамбурі самовільно відчинив двері під час руху потяга, не втримався та випав з вагона.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Людмила Жерновська