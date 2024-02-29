Поліцейські встановлюють обставини отруєння учнів ліцею, де у коридорі розпилили газ.

На Одещині через сварку у школі двох дівчат шестеро учнів опинилися в лікарні. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, інцидент стався в одному з ліцеїв Тарутинської громади.

Про подію правоохоронцям повідомили медики районної лікарні, до якої потрапили шестеро ліцеїстів.

Попередньо поліцейські встановили, що на великій перерві у коридорі навчального закладу між двома ученицями восьмого та дев’ятого класу виник конфлікт, в ході якого молодша дівчинка розпилила у бік старшої перцевий балончик.

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Унаслідок розпилення газу, окрім старшої учасниці сварки, постраждали ще п’ятеро учнів шостого, сьомого та дев’ятого класів, які знаходилися в коридорі. Першу допомогу дітям надала медична сестра ліцею, після чого викликана "швидка" доставила їх до районної лікарні. У поліції запевняють, що наразі стан дітей задовільний.

"При спілкуванні з матір'ю 14-річної дівчини, яка розпилила газ, остання пояснила, що вона придбала доньці балончик для самооборони", - розповіли правоохоронці.

Дії дитини кваліфіковані як дрібне хуліганство, але оскільки вона не досягла віку, з якого настає адміністративна відповідальність за скоєне правопорушення, ювенальні поліцейські вирішуватимуть питання щодо покарання її матері. Зокрема, складання відносно жінки матері протоколу за ч. 3 ст. 184 КУпАП - вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення, крім порушень, передбачених ч. ч. 3 або 4 статті 173-4 (булінг) цього Кодексу.

Повні обставини події встановлюються.

У соцмережах очевидці повідомляють, що конфлікт стався у селі Петрівськ-1. У потерпілих нібито отруєння Капсаїцином, вони були доставлені до лікарні у стані середньої важкості.

Інциденти з побиттям дітей

У Закарпатській області неповнолітній побив іншого хлопця, а за цим весело спостерігала компанія підлітків, підтримуючи нападника вигуками та знімаючи все це на телефон.

Інцидент стався в селі Ділове Рахівського району. Потерпілим є 14-річний місцевий житель. Удари йому наносив односелець, також 14-річний хлопець.

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