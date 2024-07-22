Голова сільради також має відношення до розтрати 1 млн грн, які призначалися працівникам комунального підприємства.

Один з найбільш масованих ударів по Одеській області російська армія завдала влітку 2022 року, коли одна з ракет влучила по 9-поверхівці та базі відпочинку у курортному населеному пункті Сергіївка - загинула 21 особа. Влада обіцяла відновити будинок, однак, за даними правоохоронців, Сергіївський селищний голова разом з "товаришами" вирішив нажитися на чужій біді.

Як повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури, повідомлено про підозру голові сільради на Білгород-Дністровщині.

За даними слідства, він розробив схему розкрадання коштів, виділених на відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок ракетних ударів РФ. До свого "бізнес-плану" чиновник залучив директора комунального підприємства сільради, підрядника та інженера з технічного нагляду.

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"Створивши видимість легітимності своїх дій, спільники заволоділи бюджетними коштами під час капітального ремонту житлових будинків в селищах Сергіївка та Чабанське Білгород-Дністровського району, пошкоджених через ворожі обстріли. Вони завищили обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшили суму наче витрачених коштів на ремонт будинків", - розповіли у прокуратурі.

Йдеться, що на рахунок підрядника безпідставно перераховано за актами виконаних робіт майже 1,4 млн гривень. У подальшому гроші були розподілені між зловмисниками.

Крім того, за даними пресслужби, голова сільради та директор комунального підприємства ще й мають відношення до розтрати та заволодіння 1 млн грн, які призначалися на заробітну плату працівникам цього КП. Однак насправді гроші "виплачували" фіктивно оформленим на роботу (підставним) особам.

У прокуратурі додали, що в рамках кримінального провадження раніше вже повідомлено про підозру директору комунального підприємства сільради, підряднику та інженеру з технічного нагляду. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами, фальсифікацію документів та легалізацію коштів, виділених на капітальний ремонт зазначених будинків.

Щодо голови сільради, то йому повідомлено підозру за фактами заволодіння бюджетними коштами, службового підроблення та легалізації (відмиванні) майна (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України).

Зараз тривають слідчі дії щодо інших епізодів злочину посадовця та встановлення усіх учасників незаконної оборудки.

УНІАН в прокуратурі уточнили, що йдеться про привласнення коштів, які призначалися, в тому числі на відновлення багатоповерхівки у курортному населеному пункту Сергіївка.

"По цьому житловому будинку 1 липня 2022 року окупаційна армія РФ завдала ракетного удару, що призвело до загибелі цивільних людей", - сказали у прокуратурі.

За даними обласного управління СБУ, серед об'єктів, які зазнали руйнувань та на яких нажилися зловмисники, 9-поверховий житловий будинок в одному населеному пункті та шість приватних будинків - в іншому. Вартість робіт по їх відновленню оцінили у понад 11 мільйонів гривень.

За рішенням селищної ради одне з місцевих комунальних підприємств було визначено на проведення відновлювально-будівельних робіт.

"Фігуранти в офіційних документах зазначили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Внаслідок таких дій збитки сягнули 1,4 млн гривень… Ще 1 млн грн витрачено на 12 фіктивних працівників", - пояснили у СБУ.

За даними джерела УНІАН у правоохоронних органах, основний підозрюваний, станом на зараз, - Анатолій Чередниченко, який перебуває на посаді Сергіївського селищного голови Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російський удар по Сергіївці

Як повідомляв УНІАН, вночі 1 липня 2022 року окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Було зруйновано 9-поверховий житловий будинок та будівлі бази відпочинку, що належала МОЗ Молдови. На базі розташовано центр з реабілітації дітей, які мають тяжкі захворювання.

Загинуло понад 20 людей, серед яких дитина, ще близько 40 постраждало. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Місцеві посадовці неодноразово заявляли, що житлову багатоповерхівку буде відновлено та на це виділяються гроші.

Згодом стало відомо, що під час обстрілу загинула суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Ольга Ільяшевич та її матір - Ільяшевич Марія Аврамівна, яка також була суддею.

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