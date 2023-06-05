Військовому загрожує до восьми років тюрми.

На Одещині через недбалість начальника сховища з резервуару витекло майже 90 тонн авіаційного пального, повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону,

Фігурантом кримінального провадження став наразі вже колишній виконувач обов’язків начальника сховища відділу зберігання пального та мастильних матеріалів складу військової частини.

За даними слідства, у серпні минулого року через його недбалість сталося витікання з резервуару майже 90 тонн стратегічного авіаційного пального, призначеного для роботи газотурбінних двигунів літаків та гвинтокрилів.

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"В результаті цього державі завдано збитків на суму понад 6,5 млн гривень", - розповіли у прес-службі.

Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою в виді застави в 500 тис. гривень.

Чоловіку інкримінують недбале ставлення до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Наразі до суду направлено обвинувальний акт.

Як уточнили у Державному бюро розслідувань, військовослужбовець, до обов’язків якого входило забезпечення зберігання паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин, не перевірив на щільність резервуар, куди було відвантажене пальне. Воно витекло через негерметичні клапани.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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На початку червня в Одесі затримали начальника юридичної групи однієї з військових частин Одещини, який вимагав у солдата 6 тисяч доларів за те, що його маму зроблять інвалідом. Такі "папери" про надання жінці статусу людини з інвалідністю стали підставою для звільнення її сина з військової служби.

У березні на Одещині затримали заступника командира військової частини, який вимагав з підлеглого 120 тис. грн за підписання документів на переведення підлеглого до іншого військового підрозділу.

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