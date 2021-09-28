Юнак зник у ніч з 25 на 26 вересня.

Поліція у Полтавській області розслідує загибель мешканця села Шишаки Миргородського району, який напередодні зник безвісти. Тіло загиблого виявили у лісосмузі.

Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації ГУНП області.

26 вересня до поліції звернулися рідні юнака. Правоохоронцям вони пояснили, що родич зник у ніч з 25 на 26 вересня.

До пошуків хлопця негайно долучилися працівники територіального підрозділу поліції, рідні, друзі, небайдужі жителі Шишацької тергромади, місцеві активісти та волонтери.

Читайте такожЗабарикадувався в машині: у Дніпрі помер 20-річний хлопець (фото)"Загиблого виявили у лісосмузі, в яру, на відстані кілометра від місця проживання", – йдеться у повідомленні поліції.

За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі юнака не виявлено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини трагедії.

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Автор: Віолетта Орлова