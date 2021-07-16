"Викрадення" виявилось "запрошенням на вечірку".

В Івано-Франківську нагородили 10-річного мешканця міста, який викликав поліцію, бо став очевидцем викрадення людини.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції України у Facebook.

Хлопець зателефонував до поліції й розповів, що бачив, як декілька людей, одягнені у маски, зв'язали чоловіка, заштовхали в авто та повезли у невідомому напрямку. Примітно, що він вказав усі деталі ймовірного злочину: вказав колір, марку та номерний знак авто, описав усіх "викрадачів".

"Патрульні встановили власника авто та місце його перебування. Туди терміново прибула слідчо-оперативна група. На запитання про викрадення, компанія пояснила, що нікого не викрадали, а добровільно забрали на вечірку свого друга, для якого і організували свято. На щастя, історія з викраденням не підтвердилась", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ Києві троє пасажирів побили таксиста за "зґвалтування" знайомої: їх затримав спецназ (відео)

В поліції відзначили хлопчика за відповідальний вчинок.

"Ми пишаємося свідомим вчинком Миколи, який не розгубився й оперативно, точно та інформативно розповів про подію. Учора до нього завітав заступник начальника управління та вручив подяку за свідому громадянську позицію. З таким молодим поколінням наше майбутнє в безпеці", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час негоди - за це її номінуватимуть на здобуття премії "Герой-рятувальник року". Тетяна Тулайдан зі Стебного, не злякавшись грози і страшної стихії, врятувала свого братика та трьох сусідських дітей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован