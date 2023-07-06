Діти раптово вибігли на дорогу з-за вантажного автомобіля.

У селі Княгининок Волинської області автобус збив двох дітей. Вони раптово вибігли на дорогу з-за вантажного автомобіля поза межами пішохідного переходу.

Як повідомили у поліції, водій автобуса БАЗ допустив наїзд на 10-річного хлопчика та 13-річну дівчину. Інцидент стався біля 15:00 4 липня.

"Школярів із травмами госпіталізували до лікарні. Відомо, що 61-річний водій за кермом був тверезий. Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини аварії", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Відео дня

Водночас керівник обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль розповів "Суспільному", що найбільше постраждав хлопчик – його з політравмою у стані коми госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Дівчинку також доправили до медустанови з травмою ноги.

"Я тільки вже побачила, як дитина лежала. Це автобус "Луцьк – Ковель", він не їхав швидко. Діти – місцеві, живуть неподалік", – розповіла продавчиня кіоску, що працює неподалік місця аварії, Раїса Радчук.

ДТП в Україні

26 червня смертельна ДТП сталася в Черкаській області поблизу села Бабанка. Там загинули чотири людини, ще шість – постраждали. Тіла загиблих і одного потерпілого деблокували з понівеченого автомобіля рятувальники.

Днем раніше в аварії на Одещині загинув відомий фермер-новатор, керівник підприємства "Дунайський аграрій" Роман Дяжук. У ДТП також постраждали троє осіб: чоловік 1967 року народження, жінка 1978 року народження та дівчина 2004 року народження.

Вас також можуть зацікавити новини: