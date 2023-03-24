За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тисяч доларів прибутку.

На Закарпатті припинили діяльність шахрайського call-центру, який виманив у громадян Євросоюзу понад 130 тисяч доларів. Раніше українців вже попередили, про випадки "фішингу" в системі "Приватбанку".

Про це повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Слідством встановлено причетність мешканців Київської та Львівської областей, а також Дніпра – до незаконної діяльності так званого call-центру.

"Тимчасово проживаючи на Закарпатті, вони налагодили його діяльність тут. Підозрювані телефонували громадянам країн ЄС, представлялися співробітниками трейдингових компаній або банківських установ і шахрайським шляхом виманювали кошти у постраждалих іноземців. Отримавши грошові перекази, виводили їх в криптовалюту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що офісне приміщення, оснащене комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням, було розташоване в Ужгороді та розраховане на одночасну роботу там до 20 осіб. Кандидатів на місця "операторів" ретельно відбирали, вони проходили перевірку поліграфом, а однією з основних умов було володіння чеською, словацькою, польською або угорською мовами.

Правоохоронці задокументували кілька фактів протиправної діяльності громадян, збитки від якої склали орієнтовно 5 млн грн, що еквівалентно понад 130 тис. дол. За попередніми даними, щомісяця шахрайська схема могла приносити 500 тис. дол. прибутку. Інших причетних до цієї схеми осіб, а також потерпілих, встановлюватимуть.

За даними прокуратури, днями проведено ряд обшуків на території Закарпаття, Вінницької, Київської областей та м. Києва. Знайдено та вилучено понад 80 тис. дол. і грошові кошти в іншій валюті, елітні транспортні засоби, десятки одиниць комп'ютерної техніки, Мобільні телефони, флеш-носії, чорнові записи, банківські картки та інші речові докази.

Чотирьом особам повідомлено про підозру у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах (Ч.Ч. 3, 4 ст. 190 КК України).

Шахрайство в Україні - останні випадки

Нагадаємо, що за останній час правоохоронці розкрили кілька гучних випадків шахрайства. Буквально сьогодні стало відомо, що в столиці затримали групу осіб, які під прикриттям збору коштів на допомогу дітям, привласнювали гроші українців собі.

Також 8 березня в Одеській області правоохоронці затримали місцеву "вангу", яка обманом виманювала гроші у пенсіонерки. Літній бабусі шахрайка говорила, що її зрочили.

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