6-річній дитині, яка постраждала під час гри у приватному подвір'ї, знадобилася допомога рятувальників та медиків.

На Рівненщині через стрибки на батуті постраждала дитина. 6-річна дівчинка напоролася рукою на загострений металевий паркан. Інцидент стався в місті Здолбунів Рівненської області.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України в Рівненській області.

Так, 8 липня у дворі приватного будинку дівчинка стрибала на батуті і випадково напоролася рукою на прути металевого паркану. На місце події викликали співробітників Служби порятунку.

Читайте такожЖителя Рівненської області засудили до 11 років в'язниці за вбивство двох дітейБригада рятувальників оперативно прибула на виклик. За допомогою спеціального інструменту вони розрізали металевий прут і звільнили дівчинку.

Дитину передали лікарям швидкої допомоги. Про стан постраждалої в ГУ ДСНС Рівненщини не повідомили.

На знімках, наданих прес-службою відомства, можна побачити, що дівчинка могла самостійно пересуватися і перебувала у свідомості.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Волині потонув 2-річний хлопчик, коли його мама збирала чорницю.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко