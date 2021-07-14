Правоохоронці розслідують смерть дитини.

Тримісячна дівчинка померла в реанімації лікарні Харківської області. Дитину привезли в лікарню після того, як у неї почалася діарея.

Про це повідомляє місцеве видання Об'єктив.

Спочатку повідомлялося, що дитина отруїлася дитячою сумішшю. Пізніше мама загиблої дівчинки розповіла представникам служби у справах дітей, що нагодувала її розведеним коров'ячим молоком.

"Вона годувала немовля розведеним водою коров'ячим молоком. А після того, як у дитини почалася діарея — звернулася до лікарів", - повідомила керівник служби у справах дітей Лозівської міськради Світлана Брежнєва.

Читайте такожБлювота, пронос та температура: на популярному курорті в Карпатах масово отруїлися випускники

Всю наявну інформацію передали правоохоронцям. Проводяться перевірки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у місті Чорноморськ Одеської області шестеро вихованців дитсадка отримали харчове отруєння.

Як повідомили журналістам в Одеському обласному центрі контролю і профілактики хвороб, минулого тижня зареєстрована групова захворюваність гострими кишковими інфекціями в дитячому садку №12.

Всього захворіли шестеро дітей, первинний діагноз "гастроентероколіт". Троє госпіталізовані в Чорноморську лікарню в стані середнього ступеня тяжкості, інші перебувають на амбулаторному лікуванні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова