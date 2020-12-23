У столиці зафіксували 278 аварій на дорогах: загиблих немає, але троє людей травмовані.

В Україні від початку доби і станом на 18:00 сталося вже більш як 1 тис. ДТП, у яких загинули 13 людей.

Про це повідомила Патрульна поліція України у Telegram-каналі, інформуючи про ситуацію на дорогах у зв’язку з погіршенням погодних умов.

«На території України – всього 1049, з яких 56 повідомлень щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 13 осіб загинуло та 64 – травмовано», - зазначає поліція.

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Також повідомляється, що на території Києва зафіксовано сьогодні 278 аварій на дорогах, внаслідок чого трьох осіб травмовано.

Негода в Україні: що відомо

23 грудня дороги від снігу в столиці чистять більш як 370 одиниць спецтехніки. За даними Українського гідрометцентру, до вечора сніг у Києві перейде в дощ.

Станом на 13:00 було відомо про понад 500 ДТП в Україні.

У четвер у столиці прогнозують плюсову температуру повітря та похмуру погоду.

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Автор: Інна Андаліцька