Він намагався вкрасти понад 140 банок.

У Рівненській області чоловік витяг з чужого підвалу 143 банки з консервацією, однак заблокував собі ними вихід, опинившись у пастці.

Як повідомляється на сторінці Міністерства внутрішніх справ у соціальній мережі Facebook, інцидент стався у селищі Костянець. 43-річна власниця будинку вдосвіта знайшла у власному підвалі невідомого чоловіка, що застряг у вікні.

З'ясувалося, що чоловік пробрався у приміщення через вікно і звідти виклав усю консервацію, однак вилізти із підвалу тим же шляхом не зміг, бо заблокував вихід краденим. Двері у підвалі були замкнені й виходили у будинок. Його затримали поліцейські.

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Інші інциденти України: останні новини

Нещодавно у поліції Рівненської області розповіли про жителя селища Смига, який викликав їх через зникнення пакетика конопель. Він хотів, щоб правоохоронці розслідували цю справу.

А у Києві чоловік заявив у поліцію про вбивство свого друга. Прибулі поліцейські з'ясували, що це йому наснилося у страшному сні.

Нагадаємо, як в Одесі жінка знайшла у своїй квартирі сплячого незнайомця. П'яний чоловік не хотів залишати будинок, тому вона викликала поліцію.

Також в Одесі чоловік викрав із квартири понад півмільйона доларів, переодягнувшись у жіночий одяг та сховавши обличчя під капелюшком.

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