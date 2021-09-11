За словами поліції, чоловіка, який побив пасажира, вже звільнили.

Водія, який побив пенсіонера в Запоріжжі на зупинці по вулиці Чумаченка, звільнили, а поліція розпочала щодо дій чоловіка кримінальне провадження.

Про це в суботу, 11 вересня, розповіли у відділ комунікації поліції Запорізької області.

Про інцидент правоохоронцям повідомили очевидці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики.

"Встановлено, що водій 1976 року народження, намагаючись виштовхнути 82-річного пенсіонера з салону мікроавтобуса, наніс останньому тілесні ушкодження. ... Ситуація набула широкого суспільного резонансу: в соціальній мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано, як водій маршрутного автобуса спочатку вдарив людину похилого віку ногою в живіт, а потім дверима вдарив пенсіонера по обличчю", - зазначили в поліції.

Працівники відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції зв'язалися з представниками фірми-перевізника. 10 вересня компанія звільнила зазначеного водія.

Читайте такожНа Львівщині батько на авто переїхав дворічну доньку: дитина померлаОкрім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

"За результатами призначеної судово-медичної експертизи діям водія маршрутного таксі буде надано остаточну правову кваліфікацію. Санкція за статтею передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років", - повідомили в поліції.

Правоохоронці просять громадян, особливо пільгових категорій населення, тобто пенсіонерів, учасників АТО, ООС та інших негайно повідомляти на спецлінію "102" про всі факти свавілля з боку перевізників.

"Якщо ви вже потерпіли від подібних дій або стали їх свідками, одразу повідомляйте в поліцію у будь-який зручний спосіб", - наголосили в поліції.

Маршрутник побив пенсіонера в Запоріжжі: що відомо

10 вересня в Запоріжжі водій маршрутного автобуса обматюкав і вдарив дверима літнього пасажира на очах інших людей. За словами очевидців, інцидент стався в маршрутці №85, коли до неї намагався зайти 82-річний чоловік. Конфлікт спалахнув через те, що пасажир був з тачкою.

На опублікованих кадрах помітно, що після удару пенсіонер недобре себе почував.

Раніше мережу вразив водій маршрутки із Запорізької області, який з добротою поставився до літнього пасажира і навідріз відмовився брати у пенсіонера гроші, хоча сам 80-річний чоловік двічі пропонував оплату за проїзд.

А ось у Харкові місцевий маршрутник вирішив "помститися" пасажирам за зауваження на свою адресу. Водій 10 хвилин стояв на зупинці у спеку, літні пасажири не витримали й зробили зауваження. Після цього чоловік почав їхати навмисно дуже повільно.

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Автор: Катерина Комолова