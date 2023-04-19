Правоохоронці підтвердили загибель хлопця у тирі.

У вівторок вдень, 18 квітня, у Дніпрі в тирі, який знаходиться у спорткомплексі "Динамо" на вулиці Костомарівській, молодий хлопець застрелився.

Приблизно о 14:45 у тирі в себе вистрілив 21-річний відвідувач, момент самогубства зазняла камера спостереження, і є свідки суїциду, повідомляє dnepr.express. За даними видання, хлопець стріляв у себе з пістолета Glok, який має калібр 9 мм.

Правоохоронці почали розслідування. Попередньо справа кваліфікована за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - ("Самогубство"). Поки що невідомо, чому хлопець міг вирішити накласти на себе руки.

Відео дня

У пресс-лужбі Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області підтвердили, що у Дніпрі в тирі загинув хлопець, пише "Інформатор".

За відомостями dnepr.info, загиблий був постійним клієнтом тиру. "...вчора під час тренування зі стрільби він вистрелив собі в голову", - дізналися журналісти.

Цікаві кримінальні новини України - сьогодні це варто знати

19 березня у Львівському державному університеті внутрішніх справ з автомата на посту під час вартування застрелився 18-річний курсант з Рівненської області.

Журналісти дізналися, що хлопець надіслав мамі останнє повідомлення, у якому вибачався. "Мам, вибач за це, ти дійсно хороша мама, просто я дуже поганий син. Невдаха і слабак. Я тобі вдячний за все, бо ти реально багато зробила", - йдеться у СМСці загиблого.

Вас також можуть зацікавити новини: