За оперативними даними, зброя була залишена у будівлі в 2014 році під час окупації Слов’янська.

У Слов’янську Донецької області у покинутому домоволодінні виявили схрон зброї та боєприпасів.

Читайте такожНа Харківщині виявили масштабний склад зброї та боєприпасів (відео)Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що на території покинутого домоволодіння, що належить місцевому жителю, який перебуває у розшуку за участь у не передбаченому законом збройному формуванні, виявлено схрон бойових припасів.

За оперативними даними, зброя була залишена у будівлі в 2014 році під час окупації Слов’янська.

У ході санкціонованого обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами") у приміщенні виявлено та вилучено: 1 кг тротилу, 2 електродетонатори, 9 запалів МД-5М, дві малі прилипаючі міни, кумулятивний заряд «Планка», протипіхотну міну, протипіхотну вистрибуючу осколкову міну кругового ураження, 3 РГД-5, 1 реактивну протитанкову гранату РПГ-26, 6 гранатометних пострілів, реактивний освітлювальний патрон РОП-40, близько 1000 набоїв різних калібрів, а також карту-схему Слов’янська та Краматорська із зображенням об’єктів критичної інфраструктури Донеччини.

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Автор: Світлана Макринська