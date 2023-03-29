Смертельна аварія на півострові трапилася вчора ввечері.

У вівторок ввечері, 28 березня, у захопленому росіянами Криму недалеко від Джанкоя сталася смертельна ДТП - поїзд зіткнувся з легковим автомобілем таксі, загинули водій, а також його пасажири - мати з двома доньками.

Аварія в Криму трапилася вчора близько 20:30 на нерегульованому залізничному переїзді біля села Вільне Джанкойського району, повідомили у так званому "Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Республіці Крим та місті Севастополь".

"Попередньо встановлено, що... на переїзді 1388 км перегону станцій "Урожайна-Відрадна" ... сталося зіткнення залізничного поїзда сполученням Севастополь-Санкт Петербург з легковим автомобілем Skoda Octavia", - зазначили у псевдовідомстві.

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За даними псевдоправоохоронців, таксист мав у прямій видимості потяг, але спробував "проскочити" переїзд на червоний сигнал світлофора.

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Увечері 27 березня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що на Кримському мосту стався інцидент з бронеавтомобілями російських окупантів З-СТС "Ахмат".

За відомостями української розвідки, 26 числа колона з п'яти бронеавто супротивника їхала мостом у бік Криму, але не змогла подолати свій шлях до кінця через "перевищення швидкості і недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони". У ГУР додали, що після інциденту чотири з п'яти машин потребували серйозного ремонту.

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