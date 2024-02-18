Повідомляється про постраждалих.

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області чоловік вирішив принести ручний гранатомет на дитячі змагання. В якийсь момент у приміщенні пролунав вибух.

Про це повідомляє російський пропагандистський паблік Mash. Зазначається, що вибух пролунав у третій спортивній школі міста. Не минулося без постраждалих.

"Один із глядачів приніс ручний гранатомет і випадково вистрілив із нього. Шестеро людей отримали травми. На щастя, незначні, госпіталізація не знадобилася", – йдеться у повідомленні.

Момент пострілу потрапив на відео:

Що відбувається на окупованих територіях

В окупованій Горностаївці Херсонської області співробітники так званої "поліції" під час допиту до смерті закатували українця Руслана Руснака. 27-річного чоловіка підозрювали в тому, що це він навів українських військових на будівлю "поліції", яку атакували дрони. Примітно, що ця інформація є у відкритому доступі.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія влаштовує депопуляцію українських територій, щоб їх колонізувати. Загарбники свідомо проводять там етнічні чистки, кажуть аналітики.

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