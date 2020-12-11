Раніше судимий уродженець Луганської області змушував хлопчика битися головою об стіну і кидав його з висоти свого зросту.

В Одесі за тортури 5-річного пасинка заарештовано чоловіка.Читайте такожУ Вінниці працівники в язниці до смерті закатували засудженого

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, на цьому тижні поліцейські оголосили підозру в катуванні дитини співмешканки уродженцю Луганської області.

Зазначається, що чоловік знущався над дитиною за те, що той неправильно вимовляв слова (дефект мови). Як покарання 37-річний зловмисник морально принижував 5-річного хлопчика, змушуючи його всю ніч стояти в кутку або битися головою об стіну. Чоловік також бив пасинка ременем, кидав з висоти свого зросту на підлогу, бив ногами в пах.

Як уточнили в главку, ці події відбувалися приблизно протягом місяця влітку поточного року. Мати дитини протистояти чоловікові боялася, тому що сама систематично страждала від його жорстокості.

«На сполох забила бабуся, коли побачила на тілі онука синці та гематоми. Лікарі виявили у хлопчика тілесні ушкодження у вигляді струсу головного мозку та численних гематом - на голові, в паху», - розповіли в управлінні.

Щоб довести вину зловмисника правоохоронцям знадобилося кілька місяців. Зокрема, для проведення відповідних експертиз - судово-медичних, психолого-психіатричних і комісійних.

Зловмиснику, який раніше вже був судимий за злочини проти власності, життя і здоров'я людини, повідомлено про підозру за ч. 1 і 2 ст. 127 Кримінального кодексу ("катування"). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Лариса Козова