Авто проскочило через залізничний переїзд буквально за мить до того, як коліями пройшов локомотив.

У Сумах водія позашляховика ледь не збив потяг.

Небезпечна ситуація сталася просто на очах у патрульних, повідомляє ТСН. Водій проскочив через залізничний переїзд буквально за мить до того, як по коліях пройшов локомотив.

Читайте такожЗарізала коханого за кермом: у Кривому Розі мертвий водій потрапив у ДТП (фото)Поліція, що поруч зупинилася на сигнал "Стоп", зафіксувала все на автомобільний відеореєстратор. Водій позашляховика настільки поспішав, що не помітив ані дорожнього знаку, ані патрульного авто навпроти.

Подію чоловік усвідомив лише тоді, коли позаду промчав потяг.

У патрульної поліції Сумської області розповіли, що 48-річний водій Renault одразу після зупинки визнав свою провину.

Інспектори склали на чоловіка адміністративний протокол за ч. 2 ст. 123 (в'їзд на залізничний переїзд, коли рух через переїзд заборонено) КУпАП.

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Автор: УНІАН