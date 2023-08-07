Жінка пропонувала колишньому прокурору, який є фігурантом кримінальної справи, за десятки тисяч доларів "закрити" провадження.

В Одесі до 10 років позбавлення волі засуджено жительку Хмельницької області, яка хотіла "розвести на гроші" колишнього прокурора Одеської області, який фігурує у резонансній справі щодо "махінацій із землею".

Як повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури, у суді доведено, що жінка представилась екс-прокурору родичкою працівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Зокрема, колишньому керівнику прокуратури Одеської області вона запропонувала допомогу у закритті кримінального провадження стосовно нього. Розслідування цієї справи здійснювалося підрозділом НАБУ, а ціна "допомоги" через нібито родича з САП мала коштувати екс-прокурору 40 тис. доларів", - розповіли у прес-службі.

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При цьому жінка наполягала, що "угода" може відбутися лише за її особистого посередництва.

Як зазначається, прокурор звернувся з відповідною заявою до СБУ. Зловмисницю затримали після одержання "гонорару". У ході слідства встановлено, що ніяких родинних зв’язків зі співробітниками САП у неї немає. Їй інкримінували шахрайство та спробу надання хабаря (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).

Наразі вона отримала 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомили у прес-службі обласного управління СБУ, засуджено організаторку шахрайської схеми, яку нібито покривало керівництво САП. Викрито жінку було у листопаді 2021 року.

"У межах контролю за вчиненням злочину, співробітники СБУ задокументували факт передачі зловмисниці "авансу", а потім затримали після одержання нею всієї суми грошей", - розповіли в управлінні.

У правоохоронних органах УНІАН уточнили, що 65-річна фігурантка раніше вже була засуджена за аналогічний злочин - шахрайство.

"Вона "розводила" людей на гроші - дуже великі суми. Навіть сиділа за шахрайство і, що цікаво, тоді жіночка теж отримала 10 років тюрми. З них відсиділа десь половину терміну та вийшла на волю за амністією", - розповів УНІАН правоохоронець.

За даними джерела, в Одесі в якості жертви жінка обрала колишнього обласного прокурора Олега Жученка. Вона знаходила відповідну інформацію в інтернеті, з'ясувала, хто саме керує у САП тощо. Зібравши "досьє", зателефонувала Жученко тощо.

Цікаві новини Одеської області - у якій справі фігурує Олег Жученко

У жовтні 2021 року правоохоронці повідомили про підозру у причетності до схеми з привласнення землі та бюджетних коштів в Одесі 16 особам, які заволоділи активами громади та легалізували отримані доходи. Серед фігурантів є, зокрема, міський голова Геннадій Труханов та Олег Жученко.

За даними слідства, протягом 2016-2019 років фігуранти розробили схему заволодіння коштами місцевого бюджету та землі для її подальшої забудови. Загальний розмір шкоди, яка завдана громаді, становить 689 мільйони гривень.

Зокрема, екс-прокурора підозрюють у заволодінні землею та отриманні хабаря у вигляді квартири. Наразі відносно нього матеріали виділені в окреме провадження.

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