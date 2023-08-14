Постраждалого доставлено до лікарні із травмами голови.

На території однієї з військових частин Одеської області офіцер жорстоко побив підлеглого військовослужбовця.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, наразі детективи розслідують цю надзвичайну подію, яка сталася 12 серпня. "До Бюро надійшла інформація, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забиттями голови", - заявили у відомстві.

Наголошується, що проведено невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відповідне відео, опитали свідків, а також потерпілого військового у лікарні. За його словами, тілесні ушкодження завдав відповідальний з військової частини.

Відео дня

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Встановлюються всі обставини злочину.

За даними депутата Одеської міської ради Андрія Вагапова, подія сталася в одній з частин ВМС ЗСУ. "Скоєно напад на оперативного чергового офіцера. Напад скоїв вищий за званням, капітан 3-го рангу", - повідомив Вагапов.

Він також стверджує, що потерпілий офіцер - учасник бойових дій, який не збирається робити "самостріл", тобто самогубство. Депутат уточнює, що звертає на це увагу, бо у цій військовій частині вже були випадки суїцидів.

"Особовий склад повністю на боці постраждалого", - наголошує Вагапов.

Важливі новини Одеської області - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Одесі у травні в одному із готелів знайдено мертвим військовослужбовця. За даними джерел, він повісився у номері, де нібито мешкав кілька днів.

У соцмережах було розповсюджено інформацію про те, що в номері нібито знайдено "сіру речовину" та два десятки набоїв. Загиблий був стрільцем у десантно-штурмовій роті, а самогубство вчинив за допомогою ременя.

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