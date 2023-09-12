21-річного шанувальника екстриму вже знайшли та притягнули до відповідальності.

У Рівному 21-річний водій Ford Mustang влаштував ганебний "дрифт" перед світлинами полеглих воїнів.

Про це повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Одна Україна — два світи. Один на полі бою виборює свободу ціною життя, а інший - зухвалий, цинічний, дрифтує перед портретами загиблих Героїв", - зазначив Білошицький.

Інцидент стався на вулиці Соборній Рівного перед світлинами полеглих захисників. Порушника притягнуто до відповідальності. Його "шоу" зафіксували камери відеонагляду із навколишніх будівель.

"Схиліть голови та вшануйте пам'ять про полеглих, коли проходите повз і не забувайте, якою ціною дається свобода - ціною життя наших людей", - додав Білошицький.

Як карають "дрифтерів"

Як повідомляв УНІАН, у патрульній поліції не виключають, що після Києва і в інших містах будуть вручати любителям дрифту повістки щодо прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військкоматів).

Перед цим на зборах "дрифтерів" у Києві представники військкомату роздавали повістки. Детальніше про це - у матеріалі.

Вас також можуть зацікавити новини: