Наразі відомо про трьох постраждалих.

Російська армія завдала ударів, за попередньою інформацією, керованими авіаційними бомбами по Харкову, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Два прильоти по центральній частині міста. Попередньо – КАБи", - заявив міський голова.

Згодом він додав, що внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

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"Але пошук поранених на місці прильоту триває", - зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що окупанти завдали щонайменше двох ударів по цивільному підприємству Харкова. Є руйнування та загорання будівель.

За його інформацією, троє постраждалих – працівники підприємства, вони перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

"Розбір завалів триває, можуть бути заблоковані люди", - підкреслив посадовець.

Російські окупанти посилили обстріли Харкова – деталі

Останнім часом Росія постійно тероризує Харків обстрілами. Також країна-агресорка поширює заяви про можливий наступ на місто.

Армія РФ атакує Харків та область ракетами, КАБами, "Шахедами", застосовуючи методи повторних ударів, щоб збільшити кількість жертв.

22 березня окупанти здійснили наймасованішу атаку на енергетичну інфраструктуру Харківщини, спричинивши блекаут в обласному центрі. Ситуація з енергопостачанням досі залишається складною, запроваджені графіки відключень світла.

8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив про наміри зміцнити сили протиповітряної оборони (ППО) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Харківщині, щоб захистити регіон від атак РФ.

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