Жінка поскаржилася, що давно не їла такої "смачної" їжі.

У швидкісному потязі Укрзалізниці "Інтерсіті +" пасажири поскаржились на харчування. Зокрема, вони стверджують, що хот-доги не готують на місці, а просто беруть заморожені та розігрівають.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка, пасажирка одного з поїздів Олександра Горчинська.

Так, жінка поскаржилася, що давно не їла такої "смачної" їжі.

"Виявляється, що хот-доги тепер беруть заморожені та просто розігрівають в мікрохвильовці, а не готують на місці, як це було раніше. Через що тісто схоже на розмоклий папір. В ланч-боксі - кілька ложечок рису, пару шматочків курки і один - броколі, це в основній страві. І все це якесь ніяке. Ну там ще кекс, ладно, він був ок", - пише вона.

Окрім того, навіть сирні кульки виявилися несмачними. Дівчина довго не могла зрозуміти у чому річ, аж потім виявилось, що у їх складі олія пальмова та ріпакова.

Під дописом пасажирки керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Шевченко виправдався: зараз меню ланч-боксів на стадії оновлення.

"Дякую за фідбек, меню ланч-боксів зараз якраз оновлюємо. А от по хот-догах проблема глибша, бо в ковідних умовах все постачається герметично запаяним. Виправимось", - зазначив Шевченко.

Разом з тим під дописом користувачі залишили безліч коментарів. Зокрема, вони скаржаться на харчування, Wi-Fi та швидкість потягу: "Коли я отримала тяжке харчове отруєння після обіду в Інтерсіті, то тепер постійно беру їжу з собою"; "Пост опублікувався з 10-ї спроби, бо вай-фаєм тут, звичайно, і не пахне"; "Так, мінімум з середини літа там так. Я дуже любила вогівські хот-доги, але дуже розчарована тепер оцим замороженим чортішо"; "Підтверджую, поламалось все включно з вегетаріанським ланчем, який раніше був смачним. Нині схожий на переморожені відходи, які комусь були негожі"; "Я з самого початку не розумів захоплення цими Інтерсіті. За набагато вищі ціни і нічим не краща якість. В порівнянні зі звичайними потягами, ба більше, мені набагато зручніше поспати в потязі 9 годин, ніж з втомленими ногами та спиною сидіти 6,5".

Нагадаємо раніше УНІАН писав, що у швидкісному поїзді "Інтерсіті" сполученням Київ - Львів пасажири відзначилися надзвичайною "акуратністю", залишивши після себе купу недоїдків, калюжі кави, рваний папір, обгортки, стаканчики та пакети зі сміттям як на кріслах, так і на підлозі.

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Автор: Вікторія Гордієнко