Чоловік вимагав відставки голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького.

В Одесі переселенця, який погрожував вчинити самогубство, вмовили перейти з підвіконня третього поверху у приміщення ОДА.

У соціальних мережах з'явився відеозапис, зроблений очевидцями зсередини кабінету, з вікна якого погрожував зістрибнути чоловік.

На відео - чоловік, який розмовляє з головою ОДА Сергієм Гриневецьким і ще кількома людьми. При цьому переселенець стоїть на підвіконні (зовні вікна), а його співрозмовники - в приміщенні. Бесіда проходить на підвищених тонах. Чоловік на підвіконні вимагає, зокрема, щоб Гриневецький пішов у відставку. При цьому свою вимогу він аргументує тим, що "є учасником АТО і захищає Україну, а голова ОДА цього не робить".

Люди в кабінеті просять, щоб він увійшов всередину. Через деякий час чоловік злазить з підвіконня в приміщення.

На записі також чутно, як хтось нагадує чоловікові, що основна вимога - це включення електрики в будинку по вул. Успенська, 4 де проживають родини переселенців зі сходу країни.

За деякими даними, в будівлі ОДА перебуває ще понад 10 переселенців.

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Що було раніше

Сьогодні у другій половині дня стало відомо, що в Одесі переселенець зі сходу України стоїть у вікні третього поверху будівлі Одеської ОДА та загрожує самогубством.

Відомо, що ця людина була серед переселенців, які сьогодні перекривали проїжджу частину в центрі міста через відключення електрики в будинку по вул. Успенській. У цій будівлі проживають сім'ї переселенців зі сходу країни. За їхніми словами, вже кілька днів у них в будинку немає електропостачання.

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Автор: Лариса Козова