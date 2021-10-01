Врятована зламала ногу та отримала переохолодження.

На Харківщині з 12-метрового колодязя врятували 21-річну дівчину.

Про це у п'ятницю, 1 жовтня, розповіли у ГУ ДСНС України в області.

О 10:27 на номер "101" надійшло повідомлення про те, що в селищі Бірки Харківського району на вулиці Парковій біля будинку № 4 в колодязі опинилася дівчина: вона туди впала.

На місце прибув черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

"Рятувальники спустились на дно колодязя і за допомогою рятувальної мотузки витягли жінку на поверхню. Вона отримала перелам нижньої кінцівки та переохолодження", - зазначили в ДСНС.

Врятовану госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги №4.

Раніше в Чернівецькій області врятували водія, який впав у колодязь після ДТП. Чоловік не впорався з керуванням і протаранив бетонний навіс колодязя, а потім вийшов з авто й з власної необережності впав.

А у Дніпрі до колодязя впав шестирічний хлопчик.

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Автор: Катерина Комолова