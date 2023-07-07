Юрист Богдан Кушнір у таких випадках радить записувати все, що відбувається, на відео.

В Ірпені водій таксі накинувся на свою пасажирку, бо йому здалось, що дівчина занадто сильно захлопнула дверцята його автівки. Як захистити себе та свої права у подібній ситуації та що тепер "світить" водію за неприйнятну поведінку, йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1".

Відео, на якому дебелий чоловік б'є по обличчю тендітну дівчину, обурило мережу. Його опублікувала в себе на сторінці сама постраждала, дівчину звати Даша і живе вона в Одесі. Під відеозаписом дівчина описала усю історію, яка сталась в Ірпені.

Даша пише, що їхала в таксі з подругою, і конфлікт з таксистом почався ще в салоні авто. "Приїхавши на точку, я почала виходити з таксі, за мною до дверцят підсувалася і моя подруга. Він схопив її за руку і притягнув наперед", - написала вона.

Коли одеситка обурилась і попросила у водія відпустити подругу, той заперечив, мовляв, дівчата не оплатили поїздку. Попри агресивну поведінку водія, дівчата перепросили, бо ж думали, що оплата пройшла автоматично карткою через додаток, і заплатили таксисту готівкою.

"Він дає мені решту, сидячи в машині. Я її перераховую в шоці і виходжу з автівки. Слідом за мною моя подруга, яку водій вхопив за руку", - додала дівчина.

Замість того, щоб зробити зауваження щодо імпульсивного стуку дверцятами авто, водій вийшов слідом за подругами й вдарив одну з них. У той момент, як пише Даша, попри біль від удару, вона не розгубилась і почала захищатись від кривдника.

Тож чи існує алгоритм дій, якого варто дотримуватися, якщо водій таксі поводиться неадекватно? Юрист Богдан Кушнір радить записувати все, що відбувається, на відео. А якщо конфлікт зі слів переходить, як у цій історії, у побиття, варто одразу на місце викликати поліцію. Це й зробила героїня сюжету, та водій, отримавши на горіхи за свою агресивну поведінку, сів в автівку і втік з місця події.

Богдан Кушнір каже: на жаль, служба таксі ніяк не може покарати водія, бо ж офіційно він у них не працює.

Інциденти з таксистами у Києві та в Одесі

Раніше у Києві водій одного з популярних сервісів таксі переконував пасажирів, що України "не існує". Фрагмент пропагандистського монологу таксиста опублікував спортсмен Олександр Микитенко.

А в Одесі виявили таксиста, який розповідав пасажирам про "геніальність" російського президента Володимира Путіна та висловлював підтримку військовому вторгненню РФ в Україну.

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