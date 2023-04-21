Троє підозрюваних носитимуть електронні браслети до 19 червня, ще один - до 19 травня.

Підозрюваним у хуліганстві на території Лаври обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

"Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганських діях на території Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", - зазначили у прокуратурі.

Так, за рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслету до 19 червня, ще один - до 19 травня.

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20 квітня повідомили про підозру у вчиненні хуліганства чотирьом особам, які напередодні, 19 квітня, намагалися потрапити до одного з корпусів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Вони влаштували штовханину з правоохоронцями, зламали захисні ролети та двері одного з корпусів і незаконно проникли до приміщення.

Затриманим інкримінують ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.

Апеляційний суд Києва залишив скандального митрополита УПЦ МП Павла Лебедя (Паша Мерседес) під цілодобовим домашнім арештом, підтримавши рішення суду першої інстації.