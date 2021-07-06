Двом поліцейським Оболонського районного відділу Управління поліції охорони в м. Києві повідомлено про підозру за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
Згідно із матеріалами слідства, 1 липня 2021 року майже опівночі двоє працівників поліції охорони під надуманим приводом зупинили громадянина Республіки Вірменія та почали проводити незаконний особистий обшук, вимагаючи від нього грошові кошти у розмірі 500 гривень.
Після цього поліцейські змусили чоловіка сісти до службового автомобіля та вивезли його до безлюдного місця в районі Лісного масиву у м. Києві.
Читайте такожУ Польщі впав вертоліт з українцями (фото)Прибувши на місце, поліцейські почали наносити по тулубу потерпілого удари руками та гумовими кийками, після чого відібрали у нього 500 гривень та бездротові навушники.
Наразі поліцейським повідомлено про підозру за фактом перевищення влади, вимагання, незаконного позбавлення волі та крадіжки (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 185 КК України). Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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