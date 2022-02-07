Унаслідок стрілянини в Дніпрі 27 січня загинули п'ятеро людей, стільки ж дістали поранення.

Бійці Національної гвардії Жанна Шарова та Ігор Семенченко, які дістали важкі поранення в результаті нещодавньої стрілянини на заводі "Південмаш" у Дніпрі, вперше розкрили подробиці моторошного інциденту.

Про це йдеться в їх інтерв'ю ТСН.

Розповідь Ігоря Семенченка

За словами контрактника НГУ, який переніс кілька операцій після кульового поранення в живіт і стегно, зі стрільцем він раніше перетинався кілька разів. Події моторошної ночі він пам'ятає в деталях. Розповідає, що спав, а постріли почув крізь сон.

"Я також почув, як кухар скинув каструлі. Коли тут забігає сам кухар і кричить: "Там Рябчук збожеволів, і він убив керівника". Буквально секунда, і він (Рябчук, - ред.) стоїть у дверях і стріляє в мене. Я встиг тільки повітря в груди набрати. Він пішов так стріляти спочатку в мене, потім у того, хто спав поруч, потім ще в одного і ще", - розповідає Ігор.

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Семенченко додає, що підозрюваний вбив хлопців, з якими він спілкувався. Інформацію про булінг і дідівщину у військовій частині боєць заперечує.

"Я не знаю, чому він так зробив, але у всьому винен тільки він. Я вважаю, що він повинен сидіти довічно. На відео видно - він сидів у тривожній групі. У них магазини з собою. Він підійшов до "пірамідки" і почав вести вогонь. Мені здається, це - якась диверсія. Він досить професійно поводився зі зброєю. Досить холоднокровно. Людина, яка прослужила 2 місяці, так поводитися не може. Він вираховував час", - додав поранений.

За його даними, Рябчук не був знайомий з багатьма, кого в підсумку застрелив.

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"Якби він був загнаний і над ним знущалися, мені здається, він би стріляв у тих, хто це робив, а він стріляв по всіх, кого бачив. Той керівник, якого він застрелив, він взагалі був зі штабу - вони заступають раз на кілька місяців. Той чоловік йому точно нічого поганого не зробив", - стверджує він. І додає, що за час нетривалого спілкування з Рябчуком встиг скласти про нього позитивну думку.

Після лікування і нетривалого перебування вдома Ігор Семенченко має намір повернутися на контрактну службу - якщо не буде проблем зі здоров'ям.

Розповідь Жанни Шарової

Дівчина прийшла служити в НГУ після навчання в університеті внутрішніх справ. Працювала вона в караулі - зі спецобладнання передавала інформацію керівництву військової частини. Про трагедію на "Південмаші" намагається не згадувати - вона отримала три поранення, одна з куль перебила хребет. Їй зробили кілька операцій, перелили більше чотирьох літрів крові.

У ту трагічну ніч дівчина чергувала в караулі. Вона зізнається: чому в неї стріляли - точно знати не може.

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"Він потрапив в мене, тому що я могла доповісти в частину, я не встигла цього зробити, він в мене вистрілив, і я не змогла встати. Я його взагалі не знала. Я рідко заступала в караул, і я заступала тільки в контрактний підрозділ. Я навіть не знаю всіх поранених. Я ніколи не спостерігала, щоб у нас був булінг, всі були дружними. Як у строковиків я не знаю. Контрактний підрозділ був нормальний. Служба йшла тихо без подій. З тієї варти знала тільки трьох людей", - каже Жанна.

Лікарі називають дивом те, що після поранення вона може ворушити руками і ногами. Шарова зараз чекає операцію, а також мріє знову встати на ноги і повернутися до колишнього активного життя.

Обидва постраждалих вдячні медикам за врятовані життя.

Стрілянина на "Південмаші" - подробиці

Нагадаємо, у Дніпрі 27 січня рано вранці на території Південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук, який був залучений до охорони об'єкта, розстріляв товаришів по службі.

Жертвами бійні в обласному центрі стали п'ятеро людей, зокрема, працівниця "Південмашу", а ще п'ятеро – отримали поранення. В тому числі, було поранено 22-річну Жанну Шарову, в неї потрапили три кулі.

Рябчук зник з місця злочину, а потім сам здався. На засіданні суду, яке відбулося 28 січня, нацгвардієць визнав провину і вибачився. Пізніше зловмисник відмовився від своїх свідчень.