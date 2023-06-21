"Сплячий" агент ФСБ збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території 5 областей.

У Харкові затримали "сплячого" агента ФСБ, який готував нові удари РФ по електропідстанціях в 5 областях України. Як повідомила Служба безпеки України, агента викрили під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах.

Встановлено, що за вказівкою агресора він збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

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"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України", - зазначає СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в "сплячий режим". Після 24 лютого 2022 р. ФСБ "активувала" свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як відомо, СБУ активно працює над викриттям зрадників, їх виявляють у різних сферах. Зокрема вчора повідомлялось, що колишній військовий льтчик намагався переманити українських пілотів на сторону РФ. Наразі зраднику повідомили про підозру. Він переховується.

Перед тим, в лавах Збройних сил України виявили російського "крота", який збирав інформацію для російських окупантів про напрямки українського контрнаступу. Також зрадник планував передати ворогові інформацію про маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію фронту.

На Вінничині був затриманий працівник місцевої станції "Укрзалізниці", який допомагав РФ планувати повітряну атаку на обласний центр, намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт.

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