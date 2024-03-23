Внаслідок пожежі церква на Львівщині була повністю знищена / фото ДСНС у Львівській області

У Львівській області в селі Сможе сталася пожежа у старовинній церкві, яка є пам'яткою архітектури. Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини. 

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент в суботу, близько 11:00. Як виявилось, в цьому селі загорілася церква, якій понад 150 років.

Коли пожежники прибули на місце події, то полум'я поширилось на велику площу і охопило більшу частину будівлі. Також загорання могло поширитися на поруч розташовану дерев'яну двоярусну дзвіницю. 

"Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви. Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу о 12:37. Церква повністю знищена вогнем", - додали у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі в церкві / фото ДСНС у Львівській області

Загалом до пожежі було залучено 40 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки. Внаслідок цієї події постраждалих немає. Наразі причина пожежі також невідома. 

Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі в церкві / фото ДСНС у Львівській області

Відомо, що дерев'яну церкву Святого Архангела Михаїла було збудовано в 1835 році. В 1979 році її внесли до переліку пам'яток архітектури державного значення.

Удари окупантів по духовних місцях в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше росіяни вгатили по церкві на Харківщині, внаслідок чого сталася пожежа. Окупанти вдарили по православному храму, який знаходиться у селі Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини. 

"Снаряд потрапив у котельню, розташовану поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м", - розповіли тоді в ДСНС. 

Також російська армія завдала удару по церкві у селі Садове поблизу Херсона. Внаслідок цього постраждав 73-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення черева. 

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