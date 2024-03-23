Така подія сталася сьогодні вранці у селі Сможе.

У Львівській області в селі Сможе сталася пожежа у старовинній церкві, яка є пам'яткою архітектури. Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент в суботу, близько 11:00. Як виявилось, в цьому селі загорілася церква, якій понад 150 років.

Коли пожежники прибули на місце події, то полум'я поширилось на велику площу і охопило більшу частину будівлі. Також загорання могло поширитися на поруч розташовану дерев'яну двоярусну дзвіницю.

"Складність гасіння пожежі полягала у швидкому поширенні вогню дерев’яними конструкціями. Під час ліквідації відбувся обвал куполів церкви. Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу о 12:37. Церква повністю знищена вогнем", - додали у повідомленні.

Загалом до пожежі було залучено 40 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки. Внаслідок цієї події постраждалих немає. Наразі причина пожежі також невідома.

Відомо, що дерев'яну церкву Святого Архангела Михаїла було збудовано в 1835 році. В 1979 році її внесли до переліку пам'яток архітектури державного значення.

Удари окупантів по духовних місцях в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, раніше росіяни вгатили по церкві на Харківщині, внаслідок чого сталася пожежа. Окупанти вдарили по православному храму, який знаходиться у селі Новоосинове Курилівської громади Куп’янщини.

"Снаряд потрапив у котельню, розташовану поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м", - розповіли тоді в ДСНС.

Також російська армія завдала удару по церкві у селі Садове поблизу Херсона. Внаслідок цього постраждав 73-річний чоловік. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення черева.

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