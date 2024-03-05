Паводок ускладнює під'їзд техніки ДСНС до вогню.

Ввечері у вівторок, 5 березня, поблизу озера Тягле в Дарницькому районі Києва сталася масштабна пожежа, на місці працюють рятувальники.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що загоряння виникло близько 21:20. Горить суха трава та очерет, площа пожежі складає близько 3 га. Зазначається, що гасіння вогню значно ускладнює відсутність шляхів підʼїзду для пожежної техніки, територія підтоплена.

У Київській міській військовій адміністрації повідомляють, що пожежа виникла на відкритій місцевості поза житловою забудовою. За попередніми даними, спершу вогонь охопив приблизно 500 м2 території, однак вже згодом пожежа разширилася до 3 га.

"Після ліквідації відповідні служби оцінять збитки, які вогонь наніс екології міста. Щодо причин пожежі - обовʼязково дізнаємося реальну причину. Я вже звернувся до правоохоронців щодо розслідування події, будуть обʼєктивно зʼясовані обставини пожежі, розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

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