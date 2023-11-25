Площа загоряння становить 800 кв.м.

У Вінницькій області спалахнула масштабна пожежа. Загоряння сталося на території критого ринку в м. Хмільник.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Відомо, що вогонь спалахнув біля 20:30 у суботу, 25 листопада.

"Площа загоряння 800 кв.м. На місці задіяно підрозділи ДСНС у складі понад 50 чол. особового складу та 14 одиниць спецтехніки", – йдеться у повідомленні.

О 22:15 наголошувалося, що рятувальникам вдалося локалізувати полум'я. У ДСНС також уточнили, що на місці інциденту працюють 54 рятувальники та 15 одиниць спецтехніки.

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12 листопада у Харкові на заправці спалахнув автомобіль, після чого стався вибух. Відомо, що внаслідок інциденту було частково пошкоджено заправочне обладнання. Машина згоріла повністю.

9 листопада у Вінниці сталася масштабна пожежа. Рятувальники боролися з вогнем усю ніч. Вогонь охопив складські приміщення, розташовані на вулиці Гонти – там зберігався ламінат.

30 вересня велика пожежа сталася в селі Стримба Івано-Франківської області – там спалахнув нафтопровід. Серед постраждалих були діти. Чотирьох осіб із опіками відправили на лікування до Німеччини, згодом двоє з них – 35-річний чоловік та 39-річна жінка – померли.

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