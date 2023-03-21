Зазначається, що окупант приїхав вбивати українців з Москви.

Правоохоронці Харківської області ідентифікували командира армії Російської Федерації, який розстріляв цивільне авто. Окупанти викинули водія в канаву.

За інформацією офісу генерального прокурора, 23 червня 2022 року подружжя з Донецької області виїхало на своєму авто до Бахмута, щоб евакуювати літніх батьків. У районі села Велика Комишуваха Ізюмського району росіяни розстріляли машину.

"Жінка намагалася врятувати чоловіка, але окупанти продовжили обстріли. У цей час ЗСУ проводили аеророзвідку і зафіксували розстріл автомобіля. Розуміючи, що потрібно врятувати сім'ю, вони відправили дрон з запискою "Йди за мною", - йдеться у повідомленні.

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Жінка побачила дрон та пішла за ним, завдяки чому вийшла до місця дислокації українських військових.

"У цей час окупанти підійшли до розстріляного автомобіля і подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло в траншею на узбіччі дороги", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Поранений чоловік без свідомості пролежав у канаві понад 30 годин пролежав без свідомості, після чого зміг дістатися до українських військових.

Російським військовим, який розстріляв авто з українцями з великокаліберного кулемета, виявився житель Москви, командир мотострілецького підрозділу ЗС РФ.

Розстріл волонтерів у Бучі - що відомо

Журналісти провели розслідування "Буча: розстріл на Києво-Мироцькій" про вбивстві російськими окупантами трьох волонтерів на початку окупації Київської області.

Настя, Сергій та Максим 4 березня 2022 року вирушили з-під Києва, щоб завезти корм для собак у притулок у Забуччі та відвідати батьків одного з них. Їх вбили Російські військових у Бучі, на вулиці Києво-Мироцькій. Максим загинув від пострілу в голову, Настю і Сергія розстріляли, коли вони намагалися втекти.

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