Пенсіонер завдав збитків державі майже на 29 млн грн та втратив урожай.

На Миколаївщині місцевий підприємець засіяв під час війни землі військового полігону. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, підозрюваний за відсутності рішення органу виконавчої влади про надання у користування (придбання, оренду) відповідних земель обробив їх на власний розсуд. Зокрема, проводив сільськогосподарську діяльність на частинах трьох земельних ділянок військового полігону загальною площею 406 га. Це спричинило державі збитків на понад 28,8 млн грн.

"Наразі вживаються заходи для відшкодування підозрюваним завданої шкоди", - розповіли у пресслужбі.

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Наразі громадянину повідомлено про підозру у самовільному зайнятті земель оборони, які перебувають у постійному користуванні МОУ (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

За даними Головного управління Національної поліції у Миколаївській області встановлено, що у період з вересня по жовтень 2022 року підприємець самовільно зайняв земельні ділянки загальною площею 406, 09 га. Землі розташовані у Миколаївському районі.

"Зловмисник незаконно обробив та засіяв сільськогосподарською культурою землі державної власності. Вказані ділянки мають цільове призначення - для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України...", - розповіли у поліції.

Правоохоронці арештували врожай 64-річного підприємця майже на 6 мільйонів гривень. Згідно з ухвалою суду, арештоване майно передали Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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