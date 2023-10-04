З початку повномасштабної агресії Росії розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ Московського патріархату.

У Службі безпеки України відзвітували про викритих кліриків Української православної церкви (Московського патріархату), які працювали на Російську Федерацію, продавали зброю і дитячу порнографію.

Як йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook, ведеться системна боротьба з підривною діяльністю російських спецслужб та криміналітету в релігійному середовищі України. "З початку повномасштабної війни СБУ викрила понад 60 кліриків УПЦ (МП), які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з початку повномасштабної агресії РФ розпочато 68 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, з яких 14 - митрополити церкви. Серед викритих злочинів - 20 фактів держзради, колабораціонізму та пособництва країні-агресору.

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Крім того, правоохоронці розслідують 18 проваджень щодо публічної агітації до релігійної ненависті, а також продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії.

"У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки. Завдяки цьому двох засуджених кліриків-колаборантів вдалося обміняти на українських воїнів, які перебували в полоні у рашистів", - сказано у повідомленні.

Мова йде про настоятеля Свято-Тихвинського храму Сєвєродонецької єпархії УПЦ МП, який у квітні 2022 року "здавав" російським окупантам учасників руху опору на території громади. "За "наводкою" колаборанта в рясі загарбники викрадали потерпілих та ув’язнювали їх у російських катівнях", - сказано у повідомленні.

"Завдяки доказовій базі СБУ суд призначив йому 12 років тюрми. У подальшому його, разом з полоненими російськими військовими, вдалося обміняти на 63 українських захисників", - йдеться у повідомленні.

Також співробітники СБУ затримали клірика Горлівської єпархії УПЦ МП, який після захоплення Лимана організував збори мешканців громади для "обрання" керівництва місцевої окупаційної адміністрації. "Він отримав 7 років позбавлення волі, а потім його обміняли на українських захисників, які потрапили в полон рашистів", - відзначили в СБУ.

Крім того, до 5 років тюрми засуджено керуючого Тульчинською єпархією УПЦ МП на Вінниччині. Зловмисник пропагував збройну агресію РФ серед парафіян та виправдовував тимчасову окупацію частини території України.

Разом з цим, за ініціативою Служби безпеки, припинено громадянство України 19 представникам УПЦ МП, які мають російські паспорти та поширювали прокремлівські наративи про війну в Україні. Серед них - митрополити з Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, а також з тимчасово окупованого Криму.

Також за матеріалами СБУ заборонено в’їзд в Україну понад 177 клірикам РПЦ, у тому числі колишньому митрополиту Роменському і Буринському УПЦ МП у Сумській області.

За викритими фактами тривають комплексні заходи для встановлення всіх осіб, причетних до підривної діяльності в релігійному середовищі України в умовах війни.

Важливі новини про УПЦ МП - зараз це варто знати

Як повідомляв УНІАН, у вересні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що станом на зараз у парламенті немає необхідної кількості голосів для заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату.

19 січня поточного року в Раді зареєстрували урядовий законопроект №8371, який передбачає унеможливлення діяльності в Україні релігійних організацій, цент управління якими знаходиться в країні-агресорі. Парламент ще не ухвалив заборону, але за таке нововведення голосують на рівні обласних рад.

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