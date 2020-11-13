23-річний водій, який сьогодні вранці зніс зупинку на Окружній дорозі в Києві, внаслідок чого дві людини загинули, не раз хвалився швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів «шахматка» на дорозі.
Добірку роликів водія Uber, які він викладав в Instagram, опублікував «Київ Оперативний».
"Відео, які викладав у себе на сторінці в Instagram водій Uber, який зніс людей на зупинці сьогодні вранці", - йдеться в підписі до запису.
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Повідомлялося, що аварію спричинив таксист Uber, саме його авто вилетіло на зупинку транспорту та врізалося в кіоск.
За даними поліції, тест драгера на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові водія.
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