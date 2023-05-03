До повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка займалася організацією культурно-масових заходів у Рубіжному.

Служба безпеки України повідомила про підозру очільниці "кадирівської" організації, яка змушувала підлітків на тимчасово окупованій частині Луганської області зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ. Зазначається, що Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну прихильницю рашизму, яка переховується від правосуддя на тимчасово захопленій російськими окупантами території Луганської області.

"Фігуранткою є Дар’я Божко – очільниця регіонального "осередку" російської організації "Волонтери Ахмата". Це об’єднання створено за вказівкою Кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України", - розповіли у СБУ.

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За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному.

Після захоплення міста вона підтримала загарбників, серед яких було угруповання "кадирівців", і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Таким чином у травні минулого року вона очолила місцеву псевдоволонтерську організацію країни-агресора.

"Під прикриттям роздачі "гумдопомоги" від імені окупаційного "фонду" Кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. До пропагандистських заходів залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вона регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво Росії та ватажків окупаційних підрозділів "Ахмат".

Так, наразі слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (глорифікація учасників збройної агресії РФ проти України, поширення матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною військову агресію РФ проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти України.

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