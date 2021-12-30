Дівчина з Харкова хизувалася нахабним порушенням правил у соціальних мережах.

Учасницю "Міс Україна" Юлію Андрієнко, яка у Харкові порушила правила дорожнього руху, покарала поліція. Дівчина "схитрила", об'їжджаючи затор по трамвайних коліях. Правоохоронці швидко відреагували.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

29 грудня у мережі з'явилося відео, на якому можна побачити, що у Харкові дівчина їхала по трамвайних коліях, об'їжджаючи затор. Ролик, на якому зафіксоване правопорушення, опублікувала сама автоледі.

"Патрульні розшукали та опитали жінку. З правопорушенням вона була згодна. На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП", - розповіли у прес-службі.

Претендентка на "Міс Україна 2021" у Харкові порушила правила дорожнього руху - що відомо

Претендентка на "Міс Україна 2021" Юлія Андрієнко в Харкові відзначилася нахабною поведінкою на дорозі. Дівчина без докорів сумління вирішила об'їхати пробку по трамвайних коліях.

Читайте такожУ Києві зухвалий тіктокер заради лайків знімав ковпачки з коліс машини копів (відео)Відзначається, що інцидент стався на Салтівському шосе. Андрієнко виїхала на трамвайні колії, щоб об'їхати затор, який утворився на дорозі.

"Говорила, що мені не можна високу машину, інакше я буду нахабніти. І я не помилялася", - заявила на відео претендентка на "Міс Україна 2021".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві хлопець проломив череп охоронцю через маску. Все це сталося через невдалий пранк, який влаштували блогери.

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