Потерпілий перебуває у відділенні політравми.

Чоловік, який постраждав в результаті стрільби у Голосіївському районі Києва, в стабільному стані. Потерпілий знаходиться у свідомості.

Про це журналістам розповів лікар 17 лікарні Києва, куди доставили потерпілого.

"Він відмовляється спілкуватися зі ЗМІ. Я з ним особисто спілкувався. Допомогу йому надали в повному обсязі, але ще плануються додаткові обстеження. Я думаю, що через кілька днів він буде продовжувати лікування в лікарні за місцем проживання", - зазначив лікар.

При цьому він вказав, що у 30-річного чоловіка множинні поранення дробом – обличчя, груди, живіт та кінцівки. Він знаходиться у відділенні політравми.

Читайте такожУ Києві правоохоронці затримали стрільця, який поранив поліцейського та цивільного

"Ми сподіваємося, що з пацієнтом все буде добре. Ми надали йому допомогу в повному обсязі", - підсумував медик.

Відомо, що поранення також отримав поліцейський – у нього серйозно травмована рука. Його доставили в 3 лікарню Києва.

Стрілянина в багатоповерхівці Києва: що відомо

7 липня співробітники патрульної поліції о 10: 40 виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. В результаті двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували, а в столиці ввели спецоперацію "Грім".

Чоловік закрився у квартирі та намагався її підпалити. Згодом його затримали.

За його словами, в його квартиру намагалися увійти якісь люди. Він крізь двері квартири зробив щонайменше два постріли з мисливської зброї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова