Чоловік, який постраждав в результаті стрільби у Голосіївському районі Києва, в стабільному стані. Потерпілий знаходиться у свідомості.
Про це журналістам розповів лікар 17 лікарні Києва, куди доставили потерпілого.
"Він відмовляється спілкуватися зі ЗМІ. Я з ним особисто спілкувався. Допомогу йому надали в повному обсязі, але ще плануються додаткові обстеження. Я думаю, що через кілька днів він буде продовжувати лікування в лікарні за місцем проживання", - зазначив лікар.
При цьому він вказав, що у 30-річного чоловіка множинні поранення дробом – обличчя, груди, живіт та кінцівки. Він знаходиться у відділенні політравми.
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"Ми сподіваємося, що з пацієнтом все буде добре. Ми надали йому допомогу в повному обсязі", - підсумував медик.
Відомо, що поранення також отримав поліцейський – у нього серйозно травмована рука. Його доставили в 3 лікарню Києва.
Стрілянина в багатоповерхівці Києва: що відомо
7 липня співробітники патрульної поліції о 10: 40 виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. В результаті двоє людей отримали поранення, їх госпіталізували, а в столиці ввели спецоперацію "Грім".
Чоловік закрився у квартирі та намагався її підпалити. Згодом його затримали.
За його словами, в його квартиру намагалися увійти якісь люди. Він крізь двері квартири зробив щонайменше два постріли з мисливської зброї.
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